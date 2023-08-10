الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وجاء ذلك في نبأ عاجل تداولته وسائل إعلام عالمية دون الدخول في تفاصيل العقوبات.

انتهت بالأمس ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عامًا على استلامه هذا المنصب وأصبح وسيم منصوري النائب الأول اليوم حاكم المصرف.

ذكرت صحيفة الديار اللبنانية بأن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته غادر منصبه على وقع الزفّة ، في وداع أقامه له الموظفين.

وألقى كلمة وداع جاء فيها: «أودعكم لكن قلبي باقٍ معكم مصرف لبنان صمد وسيبقى صامدًا بجهودكم، وأعطى النتائج التي يجب أن يُعطيها قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان المصرف العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار المؤسسات استمرارية وأكملوا كما عودتمونا خلال الثلاثين عامًا الماضية.