سوريا.. سماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بريف الحسكة

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بريف الحسكة الجنوبي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ناس العراقية باندلاع حريقا ضخما في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

وذكرت مديرة المخيم، جيهان حنان، في تصريحات صحفية، أن النيران انتشرت في 10 خيام حتى وصلت إلى مركز تابع لمنظمة ترعى الأطفال، كما لفتت إلى احتراق الحاوية التي يستخدمها المركز أيضا.

وأضافت أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن قوة الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "الأسايش" أحضرت صهاريج من خارج المخيم لإخماد النار.

ويضم مخيم الهول حوالي 51 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن بينهم زوجات وأرامل وأفراد عائلات إرهابيي تنظيم "داعش"، معظمهم من السوريين والعراقيين.