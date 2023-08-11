سعر فستان رانيا يوسف بعرض أزياء مايكل سينكو يثير ضجة| شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في عرض أزياء المصمم مايكل سينكو.

ظهرت رانيا يوسف في هذه المناسبة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات الجذابة وغير التقليدية.

وقد حمل فستان رانيا يوسف توقيع دار الأزياء العالميةPhilipp Plein، ، وبلغ سعر الفستان 6561 دولارا، أي ما يعادل 202 ألف جنيه مصري.

تزينت رانيا يوسف بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت ميكاجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها.

رانيا يوسف