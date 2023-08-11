تعرف على جرعات فيتامين د المناسبة يوميا

قالت هيئة الدواء إن فيتامين (د) يعد أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وهو ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

وأضافت الدواء أنه بالرغم من أهمية فيتامين (د)؛ إلا أن نقصه حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وينبع الأمر من نقص التعرّض للشمس، وتشمل أعراض نقص الفيتامين الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء الجسم.

المسموح به للبالغين من فيتامين (د) يوميًا

وتشير الدراسات إلى أن المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين (د) يوميًا ٦٠٠ وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى ٨٠٠ وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من ٧٠ عامًا.. وللوصول إلى هذا المستوى، احرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين(د) مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة)، أو الأطعمة المدعمة مثل الحليب والزبادي.