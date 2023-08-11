مايكل سينكو: الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم.. فيديو

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، إن الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم، وكان حلمًا له أن يعرض تصميماته في مصر.

وأضاف مصمم الأزياء العالمي، في حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أجرته الإعلامية نهى درويش، أنه يصمم بعض الأزياء لنجوم هوليود والأسماء الشهيرة، مشيرًا إلى أنه من الأهمية أن نفكر بشأن السوق العالمية، وفهم السيدات اللاتي يرتدين أزياءه وتصميماته.

ولفت إلى أن النساء لديهن ذوق مختلف تمامًا، وكل تصميم يركز على شخصية السيدة التي ترتديه، لتصبح فريدة من نوعها، ولكن يمكننا رؤية الفارق بين نجوم هوليود والنجوم الأمريكان والأوروبيين، واختلافهم عن النجوم العرب حيث إن هناك اختلافًا في الأذواق.

وأوضح أنه دائما ما يضع لمسات على تصميماته، حيث إن هناك الكثير من التفاصيل التي تتأثر بالتصميم في كل زي من الأزياء، مؤكدًا أنه لابد أن يتسم التصميم بالانفراد.

وتابع أن هناك مشروعًا جديدًا سوف يركز على مجموعات جاهزة من التصميمات، موضحًا أنه يرغب في تعزيز علامة "مايكل سينكو"، ودفعها إلى العالمية حتى تصل إلى الجميع.