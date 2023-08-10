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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إنجي علي وروجينا في عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو بمهرجان العلمين

صدى البلد

حرصت الإعلاميات منى الشاذلي وبوسي شلبي وإنجي علي، والفنانة روجينا، حضور عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

 

كشفت ميرنا عادل، موفدة «إكسترا نيوز» للعلمين الجديدة،  تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن تنظيم الحفلات الليلة يجري على قدم وساق، وهناك 3 أماكن اليوم تحتوي على أعداد كبيرة للغاية من الجماهير، سواء مسرح العلمين آرينا، أو مسرح العلمين، أو منطقة نورث سكوير، إضافة إلى مسرح الشارع.

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وأضافت، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك فرق إسعاف منتشرة توجَد داخل المسارح مع الجماهير، لكي يحدث تدخل فوري في حالة الحاجة إليها، كما يوجد منظمون في كل مكان لدخول الجماهير لأماكنهم والإجابة على كل استفساراتهم ومساعدتهم وإرشادهم للأماكن كلها.

 

وأشارت إلى أن هذا يأتي في إطار تنظيم مستمر على أعلى مستوى يقدمه مهرجان العلمين، موضحة أن هناك إقبالاً كبيرا على الممشى السياحي، كما أنه خارج مسرح «العلمين آرينا» بدأت الجماهير تتوافد انتظارا لافتتاح أبواب المسرح، ومن الملاحظ وجود حركة كبيرة من الزوار على الممشى السياحي انتظارا لبداية الفعاليات.

اقبال كبير العلمين الجديدة الفنانة روجينا بوسي شلبي حميد الشاعرى

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