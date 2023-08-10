عرض حفلة حميد الشاعري ومحمد منير بمهرجان العلمين على شاشة ON

تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، ‏عبر شاشات قنواتها المتنوعة، وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريا على ‏شاشة قناة ON مساء غدا الجمعة في تمام الساعة 11، وهو الحفل الذي احياه حميد الشاعري ‏الجمعة الماضي على مسرح الارينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون، عبر قناة قناة "‏ON" ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ‏ثلاثون عاما، اذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة كانت أبرزهم أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، واعادوا غنائها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

كما شارك حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.

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ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".

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وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وابدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏والتى تعد من أجمل أماكن العالم.‏