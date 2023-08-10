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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض حفلة حميد الشاعري ومحمد منير بمهرجان العلمين على شاشة ON

صدى البلد

تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، ‏عبر شاشات قنواتها المتنوعة، وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريا على ‏شاشة قناة ON مساء غدا الجمعة في تمام الساعة 11، وهو الحفل الذي احياه حميد الشاعري ‏الجمعة الماضي على مسرح الارينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون، عبر قناة قناة "‏ON" ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ‏ثلاثون عاما، اذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة كانت أبرزهم أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، واعادوا غنائها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

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كما شارك حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.
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ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".
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وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وابدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏والتى تعد من أجمل أماكن العالم.‏

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكينج محمد منير الكابو حميد الشاعري العلمين الجديدة المتحدة للخدمات الإعلامية المطرب والملحن هيثم نبيل

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