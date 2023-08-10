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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين اليوم

صدى البلد

يحيي الموسيقار عمر خيرت اليوم الخميس حفلا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.


الحفل بيعت تذاكره بالكامل وروج له عمر خيرت عبر صفحته على انستجرام وكتب:" شكرًا جمهورنا العظيم حفلتنا بالعلمين اكتملت نوعدكم بالمزيد ان شاء الله" .

ويقدم عمر خيرت عددا من المقطوعات الموسيقية التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من أبرزها فرقة ناجى الله وخالى بالك من عقلك واعدام ميت وضمير ابلة حكمت.

تحدث عمر خيرت عن رأيه في اغاني المهرجانات بعد توجيه سؤال له من الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما.

ورد عمر خيرت عليه بكلمة واحدة خلال ندوة تكريمه بقصر السينما:" أعتبرها نكتة".

تأتي ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة، وهذه الخطة على أثرها تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف وفراشة الاستعراض فريدة فهمى.

وكان حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت الذي أقيم بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

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