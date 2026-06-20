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استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استدعاء ممثل قناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى حسام حسن ضد رضا عبدالعال

المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام
أ ش أ

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع، بخصوص الشكوى المقدمة من الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الكابتن رضا عبدالعال، بداعي الإساءة له خلال ظهوره على القناة .

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى شكوى رسمية من المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلًا عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الكابتن رضا عبدالعال، بداعي الإساءة لموكله، خلال ظهوره في قناة TEN وعبر فيديوهات ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

لجنة الشكاوى TEN الكابتن حسام حسن الكابتن رضا عبدالعال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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