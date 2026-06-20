حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام منتخب نيوزيلندا على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الاثنين الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وعقب نهاية الجولة الأولى تصدرت نيوزيلندا وإيران الترتيب بفارق الأهداف ، بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وحلت مصر في المركز الرابع، رغم تساوي الجميع برصيد نقطة واحدة.

كواليس جلسة العميد ونجوم المنتخب

عقد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع لاعبي الفراعنة خلال الساعات الماضية، في إطار التحضير لمواجهة نيوزيلندا، حيث حرص على رفع الروح المعنوية والتأكيد على أهمية البداية القوية في البطولة.

وشدد العميد على نجوم المنتخب بضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك دفاعات نيوزيلندا.

وطالب حسام حسن لاعبى المنتخب بضرورة الضغط المتقدم والتوازن الدفاعي إلى جانب عدم الإستعجال في إنهاء الهجمات فضلا عن إستغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء.

كما لفت العميد إلى ضرورة عدم الإعتراض على القرارات التحكيمية إضافة إلي إغلاق المساحات أمام نيوزيلندا والتركيز داخل الملعب.

مواجهتا إيران وبلجيكا في حسابات مصر

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراته الثانية أمام نظيره منتخب إيران يوم 26 يونيو في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت سياتل، الموافق السادسة صباحًا يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة، قبل استكمال مشواره في دور المجموعات أمام بلجيكا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.