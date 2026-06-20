قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
الجارديان: الغضب في إسرائيل يتصاعد واتهامات لترامب بالـ"خيانة"
محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2026 ..صور
أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة
حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال
العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة
هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام منتخب نيوزيلندا على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الاثنين الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وعقب نهاية الجولة الأولى تصدرت نيوزيلندا وإيران الترتيب بفارق الأهداف ، بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وحلت مصر في المركز الرابع، رغم تساوي الجميع برصيد نقطة واحدة

جدول ترتيب المجموعة 

المركز الأول : نيوزيلندا برصيد نقطة.. سجل 2.. استقبل 2.. فارق الأهداف 

المركز الثاني: إيران برصيد نقطة.. سجل 2.. استقبل 2.. فارق الأهداف 

المركز الثالث: بلجيكا برصيد نقطة.. سجل 1.. استقبل 1.. فارق الأهداف 

المركز الرابع :مصر برصيد نقطة.. سجل 1.. استقبل 1.. فارق الأهداف (0).

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي نيوزيلندا 28 عامًا و3 أشهر، ويعد مايكل بوكسال، لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي، أكبر اللاعبين سنًا (37 عامًا)، يليه المدافع تومي سميث (36 عامًا).

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب نيوزيلندا نحو 34.3 مليون يورو، ويأتي كريس وود، مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي، على رأس القائمة بقيمة 5 ملايين يورو.

ومن المتوقع ان يخوض منتخب مصر امام نيوزيلندا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، ومهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" (أو مصطفى زيكو)، إمام عاشور، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش

والتقى منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا في 3 مباريات سابقة (جميعها ودية)، انتهت جميعها بعدم خسارة "الفراعنة". 

فازت مصر في مباراتين وتعادلت في مباراة واحدة.تفاصيل المواجهات السابقة:

يوليو 1999: تعادل المنتخبان (1-1)، وسجل هدف مصر حازم إمام.

يوليو 1999: فوز منتخب مصر بهدف نظيف (1-0)، أحرزه إبراهيم حسن.

22 مارس 2024: فوز منتخب مصر بهدف نظيف (1-0) سجله مصطفى محمد، وذلك في بطولة كأس عاصمة مصر

منتخب مصر نيوزيلندا كاس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

تعامد شمس الظهيرة على الكرنك في الانقلاب الصيفي.. ظاهرة فلكية تنتظر دعاية أوسع لتنشيط السياحة

تعامد شمس الظهيرة على الكرنك في الانقلاب الصيفي.. ظاهرة فلكية تنتظر الدعاية

جانب من الجنازة

أهالى عرب النجدى يشيعون جثمان رئيس محكمة استئناف الأقصر .. صور

الثانوية العامة باسوان

محافظ أسوان يتابع جاهزية الإدارات التعليمية لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025/2026..صور

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد