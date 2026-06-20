الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام منتخب نيوزيلندا على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الاثنين الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وعقب نهاية الجولة الأولى تصدرت نيوزيلندا وإيران الترتيب بفارق الأهداف ، بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وحلت مصر في المركز الرابع، رغم تساوي الجميع برصيد نقطة واحدة

جدول ترتيب المجموعة

المركز الأول : نيوزيلندا برصيد نقطة.. سجل 2.. استقبل 2.. فارق الأهداف

المركز الثاني: إيران برصيد نقطة.. سجل 2.. استقبل 2.. فارق الأهداف

المركز الثالث: بلجيكا برصيد نقطة.. سجل 1.. استقبل 1.. فارق الأهداف

المركز الرابع :مصر برصيد نقطة.. سجل 1.. استقبل 1.. فارق الأهداف (0).

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي نيوزيلندا 28 عامًا و3 أشهر، ويعد مايكل بوكسال، لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي، أكبر اللاعبين سنًا (37 عامًا)، يليه المدافع تومي سميث (36 عامًا).

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب نيوزيلندا نحو 34.3 مليون يورو، ويأتي كريس وود، مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي، على رأس القائمة بقيمة 5 ملايين يورو.

ومن المتوقع ان يخوض منتخب مصر امام نيوزيلندا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، ومهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" (أو مصطفى زيكو)، إمام عاشور، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش

والتقى منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا في 3 مباريات سابقة (جميعها ودية)، انتهت جميعها بعدم خسارة "الفراعنة".

فازت مصر في مباراتين وتعادلت في مباراة واحدة.تفاصيل المواجهات السابقة:

يوليو 1999: تعادل المنتخبان (1-1)، وسجل هدف مصر حازم إمام.

يوليو 1999: فوز منتخب مصر بهدف نظيف (1-0)، أحرزه إبراهيم حسن.

22 مارس 2024: فوز منتخب مصر بهدف نظيف (1-0) سجله مصطفى محمد، وذلك في بطولة كأس عاصمة مصر