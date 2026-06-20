«الغزاوي» يعقد جلسة مع لاعبي «أهلي 2011» في إسبانيا

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الناشئين لكرة القدم؛ مواليد 2011، في إسبانيا، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، قبل بدء منافسات بطولة «MAD CUP» الدولية للناشئين، التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة الأهلي وعدد من الفرق من دول مختلفة.

وحرص الغزاوي على تحفيز لاعبي «أهلي 2011» وحثهم على بذل أقصى جهد؛ للظهور بشكل قوي في البطولة، وبما يليق باسم وتاريخ الأهلي في المحافل الدولية.

وغادرت بعثة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة «MAD CUP» للناشئين الأهلي مواليد 2011 القاهرة إلى إسبانيا؛ للمشاركة في بطولة «MAD CUP» الدولية للناشئين.

تقام البطولة في العاصمة الإسبانية بمشاركة عدد من الفرق من دول مختلفة، وتستمر منافساتها حتى 25 يونيو الجاري.