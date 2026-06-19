أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك بعض اللاعبين داخل فريق الأهلي مرشحين للرحيل، بينهم أحمد عيد الظهير الأيمن الذي انضم للفريق في شهر يناير الماضي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: من الوارد دخول عيد ضمن صفقة تبادلية أو خروجه إعارة، في ظل بحث الأهلي عن ظهير أيمن.

وأضاف: نفس الأمر بالنسبة لـ عمر كمال عبدالواحد قد يرحل في صفقة انتقال حر أو يخرج إعارة مجددًا لموسم آخر.

وزاد: بنسبة كبيرة احمد رضا الذي عاد من فترة الاعارة في البنك الأهلي، سيكون خارج حسابات الأهلي في الموسم المقبل.