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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية تعيد تجربة قياس محيط الأرض غدًا في أسوان

قياس محيط الأرض
قياس محيط الأرض
إسلام خالد

مع بداية الانقلاب الصيفي غدًا، وأطول نهار في العام، صرح الدكتور باسم نبوي، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن المعهد، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بأسوان، سينظم محاكاة لكيفية قياس محيط الأرض بواسطة عالم مكتبة الإسكندرية إراتوستينس قبل أكثر من 2200 عام، وذلك باستخدام تعامد أشعة الشمس في أسوان غدًا على مدار السرطان، وميلها في الإسكندرية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعيد إحياء تجربة "إراتوستينس" التاريخية لقياس محيط الأرض

ويأتي ذلك في إطار حرص المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (NRIAG) على تعزيز الثقافة العلمية ونشر الوعي الفلكي.

وتعد هذه التجربة واحدة من أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ؛ إذ استطاع إراتوستينس حساب محيط الأرض بدقة مذهلة باستخدام أدوات بسيطة للغاية (عصا وظلها)، واعتمدت فكرته على ملاحظة أن أشعة الشمس تكون عمودية تمامًا على مدينة أسوان (سايين قديمًا) وقت الانقلاب الصيفي، بينما تميل في الإسكندرية بزاوية قدرها 7.2 درجة.

ومن ثم استنتج أن هذه الزاوية تمثل 1/50 من محيط الدائرة، وبضرب المسافة التقريبية بين المدينتين (800 كم) في 50، توصل إلى أن محيط الأرض يبلغ نحو 40 ألف كيلومتر.

وسيتم إلقاء محاضرة علمية مبسطة موجهة خصيصًا للأطفال والنشء، بهدف توضيح الأسس الهندسية والفلكية التي قامت عليها التجربة، وكيفية استخدام أدوات بسيطة لحساب محيط الأرض، بما يسهم في غرس حب الاكتشاف العلمي لدى الأجيال الجديدة.

كما سيقوم المشاركون بإعادة تنفيذ التجربة بأنفسهم، وقياس طول الظل، وحساب زاوية سقوط أشعة الشمس، واستخدام الفروق بين الزوايا والمسافات التقريبية لإعادة حساب محيط الأرض بالطريقة نفسها التي اتبعها إراتوستينس.

وستعقد الفعالية يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، بمقر مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، حيث تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الواحدة مساءً.

وجدير بالذكر أن إراتوستينس (Ερατοσθένης باليونانية) (276 ق.م. – 194 ق.م.) كان عالم رياضيات وجغرافيا وفلك إسكندريًا من مصر، وُلد عام 276 ق.م. في برقة بليبيا، وتوفي عام 194 ق.م. بالإسكندرية.

وقد تمكن إراتوستينس من تقديم أول حساب علمي لمحيط الأرض، متخذًا من سيين (أسوان حاليًا) نقطة مرجعية، ومن الإسكندرية نقطة أخرى لقياس طول القوس بين المدينتين وزاوية سقوط ضوء الشمس في كل منهما، ومن خلال هذه القياسات استطاع حساب محيط الأرض. واعتمد إراتوستينس في تجربته على تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، المار تقريبًا بأسوان، يوم 21 يونيو.

محيط الأرض قياس محيط الأرض إراتوستينس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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