العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة

شهدت منافسات كأس العالم 2026 تألقًا لافتًا لعدد من اللاعبين العرب، بعدما نجحوا في فرض أنفسهم بقوة وحصد جوائز أفضل لاعب في المباريات، بفضل بصمتهم المؤثرة مع منتخباتهم في البطولة.

وواصل إسماعيل صيباري تألقه مع منتخب المغرب، بعدما انضم إلى قائمة اللاعبين العرب المتوجين بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك عقب تسجيله هدف الفوز في مواجهة اسكتلندا ضمن الجولة الثانية، ليقود أسود الأطلس لانتصار ثمين ويؤكد جاهزيته للمنافسة على الأدوار المتقدمة.

وفي الجولة الافتتاحية، خطف إمام عاشور نجم منتخب مصر الأنظار، بعدما سجل هدف الفراعنة في شباك بلجيكا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحصد جائزة أفضل لاعب عن جدارة بعد أداء قوي ومؤثر في بداية المشوار.

كما تألق محمود أبو ندى حارس مرمى منتخب قطر أمام سويسرا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً بطوليًا ساهم في انتزاع أول نقطة تاريخية لمنتخب قطر في كأس العالم، بعد التعادل 1-1 بهدف قاتل سجله خوخي بوعلام في الوقت بدل الضائع، قبل أن يتعرض العنابي لخسارة ثقيلة أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، واصل علي علوان كتابة التاريخ مع منتخب الأردن، بعدما سجل الهدف الأول في تاريخ “النشامى” بكأس العالم في شباك النمسا، خلال المباراة التي انتهت بخسارة الأردن 3-1، إلا أن هدفه ظل علامة فارقة في مشوار المنتخب بالبطولة، وتوج بجائزة رجل المباراة أيضا.