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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استجابة لشكوى مواطن.. ضبط 90 ألف عبوة مياه ومشروبات غازية "مخالفة" بالوايلي

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضبط 90,722 عبوة من مياه الشرب والمشروبات الغازية جرى تخزينها وتداولها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والفنية بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة، وذلك استجابة لشكوى وردت من أحد المواطنين بشأن تخزين تلك المنتجات بالشارع العام وتعريضها لأشعة الشمس المباشرة والحيوانات والآفات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن الشكوى وردت عبر البريد الإلكتروني للهيئة، وتضمنت الإبلاغ عن قيام أحد التجار بتخزين كميات من مياه الشرب والمشروبات الغازية في ظروف غير مناسبة قد تؤثر على سلامة وجودة المنتجات.

وعلى الفور، وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مفتشي الإدارة العامة لخدمة المواطنين بفحص الشكوى ميدانيًا والتحقق من صحة ما ورد بها.

وأضافت الهيئة أن لجنة من مفتشيها انتقلت إلى موقع الشكوى، حيث كشفت أعمال المعاينة والتفتيش عن وجود مخالفات تتعلق بسوء تداول وتخزين المنتجات الغذائية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة. 

عدم وجود حماية 

كما تبين تخزين المنتجات بالشارع العام دون توفير وسائل الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة أو الحيوانات والآفات، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول وتخزين الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 90,722 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة، شملت مياه الشرب والمشروبات الغازية، وتم تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة الغذاء أو صحة المستهلكين.

ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة وحماية الصحة العامة.

سلامة الغذاء الرقابة على الأسواق منتجات فاسدة

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