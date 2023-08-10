أخبار الفن.. جدل بعد حفل ترافيس سكوت في إيطاليا.. إليسا تشن هجوما على وزير الثقافة اللبناني بسبب فيلم باربي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كشفت الفنانة الشابة فريدة رجب تفاصيل تعاونها مع الفنانة نيللى كريم من خلال مسلسل "ليه لأ 3 “ فى تصريحاتخاصة لعدسة صدى البلد .

وقالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد :" سعيدة بردود الأفعال حول شخصية ياسمين ، وإحساسهم بها ، وياسمين تشبهنى فى الإصرار".

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي كبير بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس ، بقيادة المايسترو يحيي الموجي ، وذلك ضمن جولتها الغنائية التى من المقرر ان تقوم بها فى السعودية على مدار الفترة القادمة .

وانتهت مي فاروق من إجراء البروفات الخاصة بالحفل ، والتي استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم .

عاد الفنان كريم عبد العزيز اليوم ، إلى تصوير مسلسله الجديد الحشاشين ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، بحسب ما أعلن على صفحته بموقع فيسبوك .

كان كريم عبد العزيز قد قام بتصوير عدد من المشاهد الخاصة به في مسلسل الحشاشين ، قبل أن يتوقف العمل لفترة .

أثار حفل الفنان العالمي ترافيس سكوت ، والذى أقيم فى سيرك ماكسيموس القديم فى روما ، حالة من الجدل بحسب ما نشرت بعض التقارير العالمية .

حيث أصيب ما يقرب من 60 شخصا كانوا ضمن حضور حفل ترافيس سكوت فى العاصمة الإيطالية.

توفي خلال الساعات الماضية المغني الأمريكي سيكستو رودريغي، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، بعد أن عانى من مشاكل صحية فى الآونة الأخيرة.

سيكستو رودريغيز اختفى عن الساحة لسنوات، قبل أن يعود إلى الأضواء مجدداً بعدما أصبح موضوع الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار Searching for Sugar Man.

شنت الفنانة إليسا هجوما على وزير الثقافة اللبناني، وذلك عبر صفحتها على موقع التغريدات العالمي توتير، بسبب منعه فيلم باربي.

وقالت اليسا: انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد على الإنترنت وعلى نتفليكس احسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان.. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا أن اللي بيخاف على قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم.