وفاة المغني الأمريكي سيكستو رودريغيز.. تفاصيل

توفي خلال الساعات الماضية المغني الأمريكي سيكستو رودريغي، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، بعد أن عانى من مشاكل صحية فى الآونة الأخيرة.

سيكستو رودريغيز اختفى عن الساحة لسنوات، قبل أن يعود إلى الأضواء مجدداً بعدما أصبح موضوع الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار Searching for Sugar Man.

توفي المغني الأمريكي سيكستو رودريغيز بعد صراع قصير مع المرض، وفقا لما قالته زوجته كوني رودريغيز.

كان الفيلم الوثائقي Searching for Sugar Man للمخرج السويدي مالك بن جلول هو الذي جعل رودريغيز معروفًا لدى جمهور أكبر بكثير.

يحكي الفيلم عن اثنين من جنوب أفريقيا، ومهمتهما البحث عن مصير بطلهما الموسيقي.

المغني الأمريكي سيكستو رودريغيز‏ من مواليد 10 يوليو 1942، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ أمريكي من ديترويت ميشيغان.

لم يحظَ في البداية بشهرة فى الولايات المتحدة، إلا أن ألبوماته ناجحة للغاية ومؤثرة في جنوب أفريقيا.

وترددت شائعات خاطئة بأنه انتحر بعد وقت قصير من إطلاق ألبومه الأول.