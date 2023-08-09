أخبار الفن.. وفاة منحة زيتون.. فنانة تتعرض لحادث مروع.. سيرين عبد النور تفقد القدرة على التنفس.. فيديو مسرب لـ عمرو دياب يثير الدهشة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

إيرادات الأفلام.. كريم عبدالعزيز يفوز بالقمة منفردا وهنيدى نمرة 5

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدى وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة.

«أم فرحات» بفيلم «همام في أمستردام».. وفاة منحة زيتون عن 63 عاما

توفيت اليوم الفنانة منحة زيتون، عن عمر يناهز 63 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد النور بالعباسية.

وقد كشف الحساب الرسمي لها غبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خبر الوفاة : لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمي.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ..إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله .. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة "منحة زيتون ".. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وفاة منحة زيتون.. معلومات لا تعرفها عن أم فرحات وقصة معاناتها الفنية

توفيت الفنانة منحة زيتون اليوم، الأربعاء، عن عمر يناهز 63 عاما.

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال، ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها، فلا أحد ينسى “أم فرحات” فى “همام فى أمستردام”، والذى كان سببا فى شهرتها.

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

انتشر مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب أثار حالة من الجدل الواسع بين محبيه بسبب ظهوره المثير، حيث كشف عن زيادة وزنه، وهو الأمر الذى لقى صدى غير متوقع من عشاق الهضبة عمرو دياب.

وظهر عمرو دياب فى الفيديو المنتشر وهو فى أحد الشواطئ الساحلية، ويرتدى تى شيرت يظهر زيادة فى الوزن.

نجت بأعجوبة.. راقصة شهيرة تتعرض لحادث سيارة مروع

كشفت بعض التقارير اللبنانية عن تعرض الراقصة اللبنانية اليسار إلى حادث سيارة حيث نجت باعجوبة من حادث مروع حيث انقذتها العناية الإلهية.

وقالت التقارير اللبنانية : ان اليسار لم تتعرض إلى اصابات وأن الخسائر مادية فقط حيث اصطدمت سيارتها بكتل اسمنتية بسبب انحرافها وعدم قدرة اليسار على السيطرة عليها.

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن تعرضها إلى أزمة صحية شديدة، حيث عانت من صعوبة فى التنفس استمرت على مدار شهرين كانت تتلقى فيهما العلاج.

وقالت سيرين عبد النور، خلال تواجدها فى احتفالية بإحدى الكنائس بلبنان ومعجزة المسيح لها: “صار معي مرض وانغلق مجرى الهواء، ولم أعد قادرة على التنفس في الصباح، وتعالجت لمدة شهرين بالأدوية دون فائدة، وفتحت الإنجيل وطلعت لي معجزة المسيح مع المرأة النازفة”.