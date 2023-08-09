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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

عمرو دياب
عمرو دياب

انتشر مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب أثار حالة من الجدل الواسع بين محبيه بسبب ظهوره المثير، حيث كشف عن زيادة وزنه، وهو الأمر الذى لقى صدى غير متوقع من عشاق الهضبة عمرو دياب.

وظهر عمرو دياب فى الفيديو المنتشر وهو فى أحد الشواطئ الساحلية، ويرتدى تى شيرت يظهر زيادة فى الوزن.

شاهد الفيديو هنا 

وجاءت التعليقات على الفيديو المنتشر للهضبة عمرو دياب: "هو ده معقول الهضبة.. طلع له كرش أهو".

عمرو دياب وداليدا

وكان عمرو دياب حديث الرأى العام خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهوره فى صورا مع الفنانة داليدا خليل وهو يقبلها، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع، وخرجت عديد من الأقاويل حول وجود علاقة عاطفية تربط بينهما، إلا أن داليدا خرجت لتنفى ما يتردد. 

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عمرو دياب 

تعاقد الهضبة عمرو دياب مؤخرا على إحياء حفل غنائى ضخم يوم 29 من شهر سبتمبر القادم بالأردن.

وبدأت الشركة المنظمة الترويج للحفل بطرح البوستر الدعائى لحفل عمرو دياب، مع طرح التذاكر بأكثر من فئة مختلفة، تبدأ من 14 ألف جنيه للتذكرة وهي فئة الـvip وحتى فئة  general admission والتى تصل سعرها إلى 3000.

ومن المتوقع أن يقدم عمرو دياب خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني الصيف التى طرحها مؤخرا، وتحديدا أغنية “يا ليل” التى طرحها بمشاركة ابنه عبد الله.

عمرو دياب يعتدى على شاب بسبب تصويره

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة “تيك توك” فيديو للهضبة عمرو دياب داخل إحدى السهرات الليلية، ويقوم بخطف هاتف أحد الشباب الذى كان يقوم بتصويره.

وظهر الهضبة عمرو دياب فى الفيديو وهو يسرع إلى الشاب وقام بالاستحواذ على هاتفه المحمول لمسح الصور التى قام الشاب بتصويرها، وهو ما أغضب الكثيرين من جمهوره بسبب هذا التصرف.

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