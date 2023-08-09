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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«أم فرحات» بفيلم «همام في أمستردام».. وفاة منحة زيتون عن 63 عاما

منحة زيتون
منحة زيتون

توفيت اليوم الفنانة منحة زيتون، عن عمر يناهز 63 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد النور بالعباسية.

وقد كشف الحساب الرسمي لها غبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خبر الوفاة : لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمي.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ..إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله .. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت  الفنانة "منحة زيتون ".. وصلاة الجنازة ظهرا  بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

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أعمال منحة زيتون 

تعد الفنانة منحة زيتون من الفنانات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الكوميدية وعلى الرغم من ظهورها في أدوار ثانوية إلا انها تركت علامة فى هذه الأعمال منها:" همام في أمستردام"  “وجاءنا البيان التالي”، “سكوت هنصور”،  و"الشوق".

كما قدمت منحة زيتون عددا من المسلسلات التى شاركت فيها بدوار ثانوية منها :كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد والرحايا. 

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