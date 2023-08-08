عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة على الخد|تعليق جديد من داليدا خليل على صورها مع عمرو دياب

داليدا خليل وعمرو
داليدا خليل وعمرو دياب

مازال أصداء صورة الهضبة عمرو دياب والفنانة اللبنانية داليدا خليل مستمرة حيث شهدت الأيام الماضية كثير من الأقاويل حول علاقتهما.

وخرجت داليدا خليل لتعلق مجددا على هذه الصور التى التقطتها مع عمرو دياب وذلك خلال لقاء ببرنامج تلفزيوني حيث اكتفت بكلمة واحدة حيث قالت “الصور كانت عفوية”.

داليدا خليل وعمرو دياب 

ظهرت الفنانة داليدا خليل، وهي ترقص على أغاني الهضبة عمرو دياب، وذلك خلال مقطع فيديو متداول على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، في عطلتها الصيفية.

وبدت داليدا خليل، في مقطع الفيديو منسجمة مع أغنية أنت الحظ لـ عمرو دياب، وهي ترقص عليها مرتدية ملابس الشاطئ، ليأتي هذا الفيديو تزامنا مع صورها المثيرة مع الهضبة.

ولم يظهر عمرو دياب، في مقطع فيديو داليدا خليل، الذي لم يوضح تواجد الهضبة في هذه المناسبة أم لا.

كانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، قد ردت على شائعات ارتباطها بـ الهضبة عمرو دياب، والتي أثيرت مؤخرا بسبب الصور التي التقطتها معه في الساحل الشمالي.

وقالت داليدا خليل، إنها تحب عمرو دياب كثيرا، وإن هذه الصور هي أول لقاء يجمع بينهما وكان لي الشرف، وعلقت: «هو كتير مهضوم.. وحدا قريب للقلب.. وكتير لذيذ.. ما قادرة أقول إلا هيك».

وحول ما تردد حول ارتباطها بـ عمرو دياب، أجابت داليدا خليل، قائلة: «لا أبدا مش معقول واحد يعمل قصة حب من صورة يعني، بعدين ردة الفعل كانت كتير مهضومة، وما كان عندي إلا كل التعليقات الإيجابية بصراحة». 

الهضبة عمرو دياب الفنانة اللبنانية داليدا خليل الفنانة داليدا خليل اللبنانية داليدا خليل داليدا خليل وعمرو دياب عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

"وثائقي" عن أسامة أنور عكاشة.. رؤوف عبدالعزيز: تشرفت بالحديث عن الكاتب الكبير

مؤلف مرعي البريمو: هنيدي لم يتدخل في سيناريو الفيلم

بعدسة ابنتها ريما.. أحدث ظهور للمطربة فيروز

مؤلف مرعى البريمو: أنا محظوظ بالعمل مع هنيدي وسعيد حامد

فنان شهير يثير الجدل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى.. تفاصيل

نجوم يرفعون شعار الصلح خير.. محمد رمضان وسميرة عبد العزيز الأحدث.. وجورج وسوف ينهى خلافه مع أصالة

محمد عطية يكشف سر عدم إتمام زواجه من نجمة ستار أكاديمي

بالخليجي.. أحمد سعد يطرح أغنية "هلا بيك يامدلع" |فيديو

ترشيحاتنا

بوتين يكشف السبب وراء رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

التعبئة والإحصاء: عدد السكان زاد 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

إيطاليا تعلن إلغاء التأشيرة الذهبية للمواطنين من روسيا وبيلاروسيا

النيابة العامة تذيع فيديو لميثاق العدالة.. تفاصيل

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ