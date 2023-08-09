عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن تعرضها إلى أزمة صحية شديدة، حيث عانت من صعوبة فى التنفس استمرت على مدار شهرين كانت تتلقى فيهما العلاج.

وقالت سيرين عبد النور، خلال تواجدها فى احتفالية بإحدى الكنائس بلبنان ومعجزة المسيح لها: “صار معي مرض وانغلق مجرى الهواء، ولم أعد قادرة على التنفس في الصباح، وتعالجت لمدة شهرين بالأدوية دون فائدة، وفتحت الإنجيل وطلعت لي معجزة المسيح مع المرأة النازفة”.

شاهد الفيديو هنا 

وأوضحت سيرين عبد النور: “أغلقت الإنجيل وقُلت ليسوع بدي أعتبر حالي عندي إيمان المرأة النازفة، وعندي مرض وراح أمد إيدي، وأعتبر إنك راح تشفيني بالهواء من ردائك، وحتى أثبت لك سأرمي الأدوية في الزبالة، وأعتبر كوب الماء هو الذي ستشفيني به، وقال ليّ يسوع: يا سيرين أعطيني إيدك ومسك إيدي وعلاها لفوق، وقال اتذكري إني طول الوقت ماسك إيدك لكن ما بتشوفيني، ثاني نهار وعيت ما فيني شيء، وكنت بتنفس عادي، وعرفت إن يسوع شفاني”.

نجمات تعرضن للتحرش.. رضوى الشربينى تعترف.. ومايا دياب: لمس أجزاء حساسة..ومروى تنهار

رقم غير متوقع.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف فارق العمر مع زوجها الجديد

«أم فرحات» بفيلم «همام في أمستردام».. وفاة منحة زيتون عن 63 عاما

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

سيرين عبد النور

ردت الفنانة سيرين عبد النور، علي أحد تعليقات المتابعين بشأن تغيير شعار موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب إصدار ايلون ماسك بيانًا بأن تويتر تم تحويلة إلى "x"، وأكد أن العلامة التجارية سيتم تغييرها إلى هذا الحرف.

وقالت سيرين عبد النور في تويتة لها: "أنا معك بكل كلمة، ‏بس يللي عم بصير من أذى على التويتر ما بيشبه العصفور الأزرق يللي بس يغرد بيعطي فرح وطاقة، بل بيشبه X الأسود يللي بدل على النفور وسواد القلوب، ‏لذلك اللوغو الجديد لابق أكثر لمعظم الموجودين هون".

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الفنانة سيرين عبد النور سيرين عبد النور اعمال سيرين عبد النور مرض سيرين عبد النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

موضوعات متعلقة

وفاة منحة زيتون.. معلومات لا تعرفها عن أم فرحات وقصة معاناتها الفنية

إيرادات الأفلام.. كريم عبدالعزيز يفوز بالقمة منفردا وهنيدى نمرة 5

«أم فرحات» بفيلم «همام في أمستردام».. وفاة منحة زيتون عن 63 عاما

إيهاب بليبل يكشف كواليس التحضير لفيلم مرعي البريمو مع محمد هنيدي| خاص

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

نجمات تعرضن للتحرش.. رضوى الشربينى تعترف.. ومايا دياب: لمس أجزاء حساسة..ومروى تنهار

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم بمهرجان تورنتو

قبلة على الخد|تعليق جديد من داليدا خليل على صورها مع عمرو دياب

ترشيحاتنا

الوضع خطير.. روسيا تعلن إرسال تعزيزات عسكرية للحدود مع بولندا

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

حكم رادع من الجنايات ضد المتهمة بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى

اليوم.. انطلاق نقاشات الحوار الوطني حول الاستثمار الخاص والأمن الغذائي

خناقة واتهامات متبادلة بين مرتضى وشيكابالا.. قائد الزمالك ينفي إدعاء المعزول بالحجز على النادي

قتل صاحب محل «الفقير» على يد 12 متهما.. وحكم رادع من الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ينتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء| تفاصيل

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

فيديو

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ