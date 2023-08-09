المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن تعرضها إلى أزمة صحية شديدة، حيث عانت من صعوبة فى التنفس استمرت على مدار شهرين كانت تتلقى فيهما العلاج.

وقالت سيرين عبد النور، خلال تواجدها فى احتفالية بإحدى الكنائس بلبنان ومعجزة المسيح لها: “صار معي مرض وانغلق مجرى الهواء، ولم أعد قادرة على التنفس في الصباح، وتعالجت لمدة شهرين بالأدوية دون فائدة، وفتحت الإنجيل وطلعت لي معجزة المسيح مع المرأة النازفة”.

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وأوضحت سيرين عبد النور: “أغلقت الإنجيل وقُلت ليسوع بدي أعتبر حالي عندي إيمان المرأة النازفة، وعندي مرض وراح أمد إيدي، وأعتبر إنك راح تشفيني بالهواء من ردائك، وحتى أثبت لك سأرمي الأدوية في الزبالة، وأعتبر كوب الماء هو الذي ستشفيني به، وقال ليّ يسوع: يا سيرين أعطيني إيدك ومسك إيدي وعلاها لفوق، وقال اتذكري إني طول الوقت ماسك إيدك لكن ما بتشوفيني، ثاني نهار وعيت ما فيني شيء، وكنت بتنفس عادي، وعرفت إن يسوع شفاني”.

سيرين عبد النور

ردت الفنانة سيرين عبد النور، علي أحد تعليقات المتابعين بشأن تغيير شعار موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب إصدار ايلون ماسك بيانًا بأن تويتر تم تحويلة إلى "x"، وأكد أن العلامة التجارية سيتم تغييرها إلى هذا الحرف.

وقالت سيرين عبد النور في تويتة لها: "أنا معك بكل كلمة، ‏بس يللي عم بصير من أذى على التويتر ما بيشبه العصفور الأزرق يللي بس يغرد بيعطي فرح وطاقة، بل بيشبه X الأسود يللي بدل على النفور وسواد القلوب، ‏لذلك اللوغو الجديد لابق أكثر لمعظم الموجودين هون".