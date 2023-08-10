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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة 60 شخصا وهزة أرضية.. جدل بعد حفل ترافيس سكوت في إيطاليا

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

أثار حفل الفنان العالمي ترافيس سكوت ، والذى أقيم فى سيرك ماكسيموس القديم فى روما  ، حالة من الجدل بحسب ما نشرت بعض التقارير العالمية . 

حيث أصيب ما يقرب من 60 شخصا كانوا ضمن حضور حفل ترافيس سكوت فى العاصمة الإيطالية.

ونشرت التقاير أن بعض السكان من منطقة  سيرك ماكسيموس القديم فى روما  ، شعروا بهزات أرضية ، وأبلغوا الجهات المعنية ، التى كشفت لاحقاً أنه لا يوجد ظاهرة زلزال طبيعية حدثت ، ورجع البعض أن هذا الشعور جراء تفاعل الحاضرين مع الحفل .

وكان قد طرح الرابر الأمريكي ترافيس سكوت ألبومه الجديد UTOPIA اليوم، رغم إلغاء حفله في الأهرامات الذي كان يخطط للكشف عن تفاصيل وأغاني ألبومه من خلاله. 

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كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كواليس إلغاء حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، الذي كان مقرر إقامته أمام أهرامات الجيزة، بعد حالة الجدل التي أثيرت حوله. 

وقالت نادية مصطفى، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد ، إن الحفل تم رفضه لعدم الحصول على تصريحات الجهات الأمنية، وعلقت: «احنا كلنا في الدولة بتكمل بعض.. واحنا دورنا تكميلي .. فالطبيعي إن إحنا نحط بلدنا قبل أي حاجة في الدنيا».

وتابعت نادية مصطفى، قائلة: «نحن نرحب بالحفلات الكبرى لتنشيط السياحة لكن لو اسم عليه أي علامة استفهام وممكن يثير ضجة بين الشعب المصري ويتسبب في مشكلة لأمن البلد فاحنا لازم نقف يعني ولازم نتصدى كلنا عشان نحقق الأمن وأمان البلد». 

 

 

 

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