كريم عبد العزيز يعود لتصوير مسلسله الجديد الحشاسين.. اليوم

عاد الفنان كريم عبد العزيز اليوم ، إلى تصوير مسلسله الجديد الحشاشين ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، بحسب ما أعلن على صفحته بموقع فيسبوك .

كان كريم عبد العزيز قد قام بتصوير عدد من المشاهد الخاصة به في مسلسل الحشاشين ، قبل أن يتوقف العمل لفترة .

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

أكد الفنان كريم عبد العزيز أنه يستعد خلال الفترة القادمة لإستئناف تصوير مسلسله الجديد الحشاشين، وذلك بعد تصوير جزء منه خلال الفترة الماضية.





وأضاف كريم فى تصريح خاص أن مسلسل الحشاشين من أهم وأكبر الأعمال التى يقدمها على مدار مشواره الفني، لذلك فإن التحضير له أستغرق وقتا طويلا، ويعتبر شخصية حسن الصباح على الرغم من كونها صعبة للغاية إلا أنها من أمتع الشخصيات التى سوف يقدمها على الشاشة لما فيها من تفاصيل كثيرة متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور

وتابع كريم أن المسلسل سوف يعرض فى موسم رمضان 2024 مؤكدا على أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين شريف سلامة وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

