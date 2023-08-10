كريم عبد العزيز يروج لمسلسله الجديد في رمضان المقبل

روج الفنان كريم عبد العزيز لمسلسله الجديد الذى يحمل اسم"الحشاشين" وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" .

وظهر كريم عبد العزيز وهو علي الحصان وعلق قائلا:" بسم الله بداية الرحلة مسلسل الحشاشين رمضان ٢٠٢٤".

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 115.743.530 جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذجاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمودالسيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيالميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببتالسوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرةللانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم