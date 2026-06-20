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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"عيادة الأعمال" تطلق أولى جلساتها لدعم الشركات الناشئة ومعالجة التحديات التشغيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عقد مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية والمستدامة اللقاء الأول لآلية "عيادة الأعمال"، الذي يتم تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، بحضور شريف عبد الحميد معاون وزير التخطيط.

 كما حضر اللقاء ممثلو كل من مصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار جهود دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء التشاركي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشهر الماضي لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة، الذي عقد بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والدكتور أحمد رستم، وزير لتخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وقد عقد اللقاء الأول لآلية "عيادة الأعمال" بحضور الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ومن الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، والدكتور عمرو خطاب، محامي ممتاز بالإدارة العامة لتأسيس الشركات، ومن هيئة التنمية الصناعية عمرو سيد، من المكتب الفني لوزير الصناعة، ورحاب حمدي، مدير عام خدمة العملاء، وشيماء شوشة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومن مصلحة الضرائب أحمد حجاب، رئيس وحدة ضرائب التجارة الإلكترونية.

وفي هذا الإطار؛ أكد الدكتور أحمد رستم أن إطلاق آلية "عيادة الأعمال" يأتي في إطار الحرص على توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال وتيسير الإجراءات الداعمة لنمو مشروعاتهم، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة زكي أن آلية "عيادة الأعمال" تمثل منصة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال عرض التحديات التي تواجههم بشكل مباشر، والحصول على الدعم والإرشاد اللازمين من الجهات الحكومية المختصة.

وأشارت إلى أن تلك اللقاءات ستُعقد بشكل دوري ومنتظم، بهدف مناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز مناخ الاستثمار والابتكار، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث طرح المشاركون عددًا من الاستفسارات والتحديات التي تواجههم في مختلف الجوانب التشغيلية والتنظيمية، بما في ذلك إجراءات التأسيس والتراخيص والتعاملات الضريبية والتوسع في الأنشطة.

وقد تفاعل ممثلو الجهات الحكومية المشاركة مع تلك الاستفسارات، مقدمين التوضيحات والإرشادات اللازمة، إلى جانب توجيه أصحاب المشروعات إلى الجهات المختصة وآليات الدعم المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز فرص نمو واستدامة مشروعاتهم.

ويأتي إطلاق "عيادة الأعمال" ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بهدف تمكين رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

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