الصحة تشارك في ورشة عمل إقليمية بلندن لتعزيز الخطط الوطنية لمكافحة الخرف

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات ورشة العمل الإقليمية للخطط الوطنية لمكافحة الخرف (National Dementia Plans Pan-Regional Workshop 2026)، التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من منظمة الزهايمر الدولية (ADI) وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير خدمات الصحة النفسية ورعاية كبار السن، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى دعم الدول في صياغة وتنفيذ خططها الوطنية لمكافحة الخرف، بما يتوافق مع خطة عمل منظمة الصحة العالمية حتى عام 2031.

تعزيز استجابة الصحة العامة

واستعرضت جلسات الورشة التقدم المحرز في الخطط الوطنية، وناقشت التحديات والحلول من خلال تبادل أفضل الممارسات الدولية.

كما ركزت على أهمية تعزيز استجابة الصحة العامة، ودمج خدمات التشخيص والعلاج والدعم المتكامل، إلى جانب دور اللغة والمصطلحات في تشكيل الوعي المجتمعي وتقليل وصمة المرض.

وأكد «عبدالغفار» أن مشاركة الوزارة في هذه الفعاليات الدولية تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية، دعماً لجهود الدولة في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الخرف تواكب أحدث المعايير العلمية وتضمن رعاية صحية ونفسية متميزة لكبار السن.

ترأس الوفد المصري الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وضم كلاً من: الدكتورة نهى صبري، مدير إدارة الأبحاث بالأمانة وعضو مجلس إدارة جمعية الزهايمر المصرية، والدكتورة ميساء عيد عفيفي، مدير إدارة طب نفسي المسنين وأمين صندوق الجمعية، والدكتورة آلاء المدني، مدير إدارة العلاقات الخارجية.