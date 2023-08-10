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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال كبير على الممشى السياحي.. حفلات وفعاليات متنوعة بمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت ميرنا عادل، موفدة «إكسترا نيوز» للعلمين الجديدة،  تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن تنظيم الحفلات الليلة يجري على قدم وساق، وهناك 3 أماكن اليوم تحتوي على أعداد كبيرة للغاية من الجماهير، سواء مسرح العلمين آرينا، أو مسرح العلمين، أو منطقة نورث سكوير، إضافة إلى مسرح الشارع.

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وأضافت، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك فرق إسعاف منتشرة توجَد داخل المسارح مع الجماهير، لكي يحدث تدخل فوري في حالة الحاجة إليها، كما يوجد منظمون في كل مكان لدخول الجماهير لأماكنهم والإجابة على كل استفساراتهم ومساعدتهم وإرشادهم للأماكن كلها.

 

وأشارت إلى أن هذا يأتي في إطار تنظيم مستمر على أعلى مستوى يقدمه مهرجان العلمين، موضحة أن هناك إقبالاً كبيرا على الممشى السياحي، كما أنه خارج مسرح «العلمين آرينا» بدأت الجماهير تتوافد انتظارا لافتتاح أبواب المسرح، ومن الملاحظ وجود حركة كبيرة من الزوار على الممشى السياحي انتظارا لبداية الفعاليات.

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