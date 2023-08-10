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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرح الخولي تكشف آخر مستجدات مهرجان العلمين

فرح الخولي
فرح الخولي

بعد مرور 28 يومًا على انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، لا يزال هناك العديد من المفاجآت في مختلف المجالات، سواء الفنية أو الرياضية، التي تتناسب مع جميع الأذواق ومختلف الأعمار.

وقالت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من مدينة العلمين الجديدة: "في الأمس، شاهدنا في مهرجان العلمين الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، الذي أعرب عن سعادته بانطلاق مجموعته الجديدة في مصر لأول مرة، وكشف أنه استوحى هذه المجموعة من الطراز المصري القديم".

وتابعت: "كما أن اليوم سيشهد حفل الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت، وهو معروف بمعزوفاته الموسيقية المميزة، وله جمهوره الخاص وشعبيته الكبيرة".

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن "هناك حفلات كثيرة سيشهدها المهرجان، منها حفل للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والمصري بهاء سلطان، واللبناني رامي عياش، بالإضافة إلى حفلات فرقة الروك مسار إجباري، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، والمطرب مسلم ".

وتابعت: "هناك تنوع كبير على مستوى الحفلات الغنائية، والأجواء في مهرجان العلمين الجديدة، مليئة بالطاقة والحيوية والكل ينتظر الفعاليات بشغف وحب".

 

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