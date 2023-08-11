البورصة تربح 17.9 مليار جنيه مع ارتفاع جميع مؤشراتها الأسبوع الماضي .. خبير يتوقع استمرار الأداء الإيجابي في الجلسات المقبلة

البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

الأسهم تربح 17.9 مليار جنيه وارتفاع جماعي للمؤشرات

خبير يتوقع استمرار الاداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة

ربح رأس المال السوقي نحو 17.9 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليسجل إجمالي القيمة السوقية 1,202.6 مليار جنيه بما يمثل ارتفاعا بنحو %1.51.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند 17,710.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو %1.48 بينما سجل مؤشر 1.54% EWI 70EGX صعودا مغلقا الفترة عند 3,579.69 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 2,981.23 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped 30EGX فقد سجل ارتفاعا بنحو %1.75 مغلقا عند 21,499.27 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI 100EGX ارتفاعا بنحو %1.74 مغلقا الفترة عند 5,287.1 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,211 مليون ورقة منفذة على 362 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 4,511 مليون ورقة منفذة على 357 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 97.6 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.40 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة %88.7 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %4.5 و العرب على %6.8 و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 17.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

تعاملات المصريين مثلت %84.8 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب %7.3 و سجل العرب %7.9 و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,643.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,946.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع متراجعا بمقدار 53.43 نقطة بنسبة هبوط 0.30% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17710.02 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع خبير أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17700 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، قال خبير أسواق المال إنه استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق متراجعا بمقدار 12.55 نقطة بفضل الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

كما توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3560 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3600 والاستقرار أعلاه مدعوماً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.