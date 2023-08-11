مايكل سينكو: العلمين الجديدة وجهة سياحية مستقبلية.. فيديو

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، إن هذه المرة هي الزيارة الخامسة له لمصر، ولكنها الزيارة الأولى في الساحل الشمالي ومدينة العلمين.

وأضاف مصمم الأزياء العالمي، في حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أجرته الإعلامية نهى درويش، أن مدينة العلمين رائعة، وسوف تكون الوجهة السياحية المستقبلية.

وأوضح أنه ينظم عرضًا للأزياء والموضة، وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها بعرض مجموعاته من الأزياء في مصر، وخاصة في مدينة العلمين الجميلة.

وتابع أنه دائمًا منبهر بتاريخ مصر القديمة، فمعظم مجموعاته من الأزياء تتأثر بالتاريخ المصري مثل الفن والآلهة والرموز المصرية واللغة الهيروغليفية.

وقال "سينكو"، إن تصميم أحد الفساتين التي تحمل علامته قد يستغرق ثلاثة أشهر، لأن الأمر يعتمد بشكل كبير على التفاصيل والمزيد من العمل اليدوي.

وأشار إلى أنه من الهام أن يركز المصمم على طبيعة الجسد لكل سيدة، فكل تصميم يجب أن يكون مهيأً، ويناسب السيدات في المناسبات المختلفة سواء على السجادة الحمراء أو حفل زفاف لتظهر بالمظهر اللائق.