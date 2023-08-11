مالي تلغي رخصة الخطوط الجوية الفرنسية للسفر بين باريس وباماكو

ألغت السلطات المالية اليوم الجمعة، ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية للسفر بين باريس وباماكو، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

يأتي قرار السلطات المالية بعدما أن علقت الخطوط الجوية الفرنسية الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن مالي رفضت التعاون مع فرنسا لأنها لا تلبي تطلعات الشعب المالي.

يذكر أن الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة تمديد تعليق رحلاتها من وإلى واجادوجو وباماكو حتى 18 أغسطس الجارى وذلك إثر الأحداث الأخيرة التى تشهدها منطقة الساحل ولاسيما بعد إغلاق المجال الجوى للنيجر.