حريق لاهاينا.. أخطر كارثة طبيعية في تاريخ هاواي

لقي ما لا يقل عن 67 شخصًا مصرعهم في حرائق الغابات في جزيرة ماوي في منطقة هاواي الأمريكية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن ما يجعل حريق لاهاينا رسميًا كارثة هاواي الطبيعية الأكثر دموية في تاريخ هاواي ، هو تجاوز الضحايا القتلة عدد الـ61 حالة وفاة مؤكدة في هيلو في عام 1960.

قال المسؤولون إن أطقم الإنقاذ لم تفتش حتى الآن الأجزاء الداخلية لمعظم المباني المحترقة ، وتحديداً المباني في مدينة لاهاينا التي تضررت بشدة.



وقالت المقاطعة يوم الجمعة إن الحريق في لاهاينا تم احتواؤه الآن بنسبة 85٪ .

أعلن مكتب المدعي العام في هاواي آن لوبيز أن المدعية العامة في هاواي ستقود " مراجعة شاملة " للقرارات التي اتخذها المسؤولون ردًا واستجابة على اشتعال الحرائق.

وذكر حاكم هاواي جوش جرين ، الذي وافق على المراجعة ، إن الاستجابة المنظمة لم تكن على النحو المطلوب بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي لحقت بشبكة الهاتف.

فرق البحث والإنقاذ



حول جهود البحث، تعمل فرق البحث والإنقاذ مصاحبة لعدد كبير من الكلاب، عن ناجين أو جثث .

قدمت هذه الفرق من كاليفورنيا وواشنطن الى ماوي للمساعدة ، وفقًا لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

قال البيت الأبيض إن الحكومة الفيدرالية أفرجت عن ما يكفي من الغذاء والمياه لدعم 5000 شخص لمدة خمسة أيام.

نوه العمدة ميتش روث إن هاواي أنشأت فريق عمل لدعم ماوي ، بما في ذلك مساعدة الناس في العثور على سكن.

وكان مسىول قد قدر في وقت سابق أن حوالي 80٪ من المدينة ، المحور الاقتصادي للمنطقة ، دمرتها الحرائق.

قال خفر السواحل الأمريكي إنه أنقذ 17 شخصًا فروا إلى المحيط الهادئ هربًا من ألسنة النيران التي دمرت البلدة.