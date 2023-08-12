عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 12 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملات مرورية بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

رئيس جامعة طنطا يشارك باحتفالية التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي

تلقي اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن الغربية، اليوم  السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 12 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

txt

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

أقوى رجل في مصر إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة مرور الغربية الإجراءات القانونية الدراجات النارية العميد وائل حمودة الشوارع الرئيسية السيطرة المخالفة المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

بعد ظهوره في 51دولة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

موضوعات متعلقة

متطلبات التربية اللغوية ودورها فى زيادة الوعى.. رسالة ماجستير بتربية طنطا

ترشيحاتنا

الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

الأرض على موعد مع اكتشاف القوة الخامسة للطبيعة.. ماذا يحدث للعالم ؟

بزعم رفع درجات الثانوية العامة .. ضبط عصابة تنصب على الطلاب عبر التليجرام

أبو العينين يعزي النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب في وفاة عمته

النائب محمد أبوالعينين ينعي خال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

علامات التوحد عند الأطفال والرضع.. وهذه المؤشرات الخفيفة

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ