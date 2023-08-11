مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الغربية، وذلك بعد تشييع جثمان طرزان الغربية، وهو بطل رياضي يدعى طارق محمد.

طرزان الغربية

بسبب جرعة منشطات وفاة طرزان الغربية

وتوفي الشاب طارق محمد الذي يمارس رياضة كمال الأجسام ويتميز بقوته وقدراته الخارقة.

وتوفي الشاب إثر تناوله جرعة منشطات زائدة أدت لإصابته بأزمة قلبية حادة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

قدرات طرزان الغربية

واشتهر الشاب المتوفى طارق محمد باستعراضاته التي كان يتمكن فيها من جر وسحب شاحنات عملاقة بمفرده ورفع أطنان من الحديد وسحب 15 سيارة، وذلك في مدينة طنطا عاصمة المحافظة. وفي إحدى المرات تمكن من سحب 4 شاحنات يبلغ وزنها ألف طن، مرة واحدة.

وقررت النيابة دفن الجثمان وتكليف الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث وإجراء تحرياتها حول الواقعة.

تؤثر على القدرة الجنسية

كشفت الدكتور شيرين صلاح، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية طب قصر العيني، عن أضرار المنشطات التي يحصل عليها اللاعبون في صالات الجيم، وأنها تؤثر على القدرة الجنسية بشكل كبير.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن تناول لاعبي كمال الأجسام للمنشطات يمنع المخ من إفراز هذه الهرمونات بشكل طبيعي.

طرزان الغربية

وأوضحت أن الهرمونات خطيرة على صحة الذكور، وتؤثر على العضو الذكري وتُحدِث ضمورا للأعضاء التناسلية.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أيضا حذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الرياضيين المصريين، من المنشطات، مؤكدة أن مكافحة المنشطات ليست فقط للحفاظ على المساواة في الرياضة، ولكن أيضا للحفاظ على صحة الرياضيين.

وأضافت أنها، تحذر من استخدام المكملات الغذائية التي قد تحتوي على مواد محظورة أو مواد ضارة بالصحة، حتى لو لم تكن مكتوبة على قائمة مكونات المكمل الغذائي.