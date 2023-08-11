ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد فيديو نفخ الشفايف

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو غريب لها بصحبة زوجها أحمد العوضي في الساحل الشمالي عبر انستجرام.

ظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو مستخدمة فيلتر لتكبير الشفايف، وتمزح مع زوجها بأنها أجرت عملية تجميل لنفخ شفايفها وإضافة الغمازات إلى وجهها ليبادلها بأنها سيطلقها إذا كانت المزحة حقيقية.

وتسبب هذا الفيديو في جدل بين تعليقات المتابعين حول الشخصية التي تحاول ياسمين عبد العزيز تقليدها في الفيديو، أو أنها تقصد شخص معين بهذا الحديث.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

ولم تعلن ياسمين عبد العزيز حتى الآن عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني 2024، رغم الإعلان مبكرا من قبل عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.