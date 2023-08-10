ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها فيديو طريف برفقة زوجها أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز بفلتر شفايف منتفخة و تسأل زوجها :إيه رأيك في شفايفي لسة عملاها عند الدكتور .

ليرد العوضي: هطلقك

ثم ترد ياسمين عبد العزيز : تتطلقني ليه عشان نفخت وعملت غمازات هنا وهنا .

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.





تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

مسلسل “ضرب نار” يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

https://www.instagram.com/reel/CvxrD_7gQpu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==