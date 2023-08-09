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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك باحتفالية التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا  في فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية، و د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،  د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة العلماء والباحثين المصريين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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شهدت الفعالية عقد مجموعة من الحلقات النقاشية للمقترحات  فى المجالات والتخصصات العلمية والبحثية والعديد من المشروعات البحثية التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية والأكاديمية، مع تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية بالإضافة إلى مسارات التمويل المقدمة من الفولبرايت.

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‎جدير بالذكر أن قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، شملت 26 عالما من جامعة طنطا، وضمت الدكتور عبد النبى قابيل الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد السباعي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور الرفاعي قناوي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى فهمى الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور عبد القادر سعد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد العيسوى الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور عمار الشيخ المدرس بكلية الهندسة، والدكتور جمال المغربي الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور السيد العجوز الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عياد الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى الصواف الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ضياء الدين منصور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور لطفى مدكور الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة أميرة عاشور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الجيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور فتوح منصور الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتور سامح سمير الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور محمد القديم المدرس بكلية الهندسة، والدكتور ايهاب طوسون الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور أسامة حميدة الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صفاء الدين عطوا الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور طارق عامر الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد الحديدى الأستاذ المساعد بكلية العلوم.

الأعلى للجامعات الاستراتيجي أكاديمية احتفالية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبـــحث التخصصات العلمية التخصصات الباحثين المصريين البحث العلمي الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

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