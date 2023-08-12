البورصة المصرية تعقد فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة

نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، وذلك بهدف الترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وقد شهدت أولى فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد حلقة نقاشية ألقى في بدايتها رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية كلمة رحب فيها بالحضور وعرض أهم محاور النقاش والمتمثلة في دور صناديق الاستثمار عامة وصناديق الاستثمار المتخصصة بشكل خاص داخل منظومة سوق المال.

وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.

كما سلط الحضور الضوء على أحدث تجارب صناديق الاستثمار بالسوق المصرية والممثلة في صندوق الاستثمار في الذهب، ومدى قدرته على جذب العديد من المستثمرين والمؤسسات منذ إطلاقه في 14 مايو الماضي.

ويشهد جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددًا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد عقدت فعالية ترويجية يوم 4 أغسطس الجاري عبر تنظيم حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.