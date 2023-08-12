روسيا تتعهد بالانتقام من أوكرانيا بعد هجومها الإرهابي على جسر القرم

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابى" الأوكرانى على جسر القرم ، قائلة إنه يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ، وتعهدت بالانتقام.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان على تطبيق المراسلة تليجرام: "أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون رد".

وفي وقت سابق ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت هجومًا صاروخيًا أوكرانيًا على الجسر الذي يبلغ طوله 12 ميلاً (19 كيلومترًا) ، والذي يربط شبه جزيرة القرم الروسية عبر مضيق كيرتش.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية أسقطت أيضا عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت شبه الجزيرة.