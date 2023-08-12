مهما كان سنك .. عادات تضمن لك الصحة في أي عمر

الصحة كنز الإنسان الحقيقي الذي يتطلب بذل بعض الجهد للحفاظ عليه حتى في السن الصغيرة لابد من اتباع الأمور التى تساعد على تحسن الصحة بدلا من العادات الضارة وبالتأكيد كلما تقدم الإنسان في العمر كلما تطلب الأمر اهتماما أكبر .



ووفقا لما جاء في موقع metropolisindia تعلم كيف يحافظ الإنسان على الصحة في أي عمر.

1. الإقلاع عن التدخين

السبب الأول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه هو التدخين لذا توقف عن التدخين

2. مراقبة الحالات الطبية

تحكم في مشاكل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بالاشتراك مع طبيبك. يعتبر تناول أي أدوية موصى بها جزءًا من هذا.

3. إجراء تغييرات غذائية صحية

استهلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والسكر المضاف والدهون غير المشبعة واهدف إلى تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات على نصف طبقك على الأقل وقلل من تناول الملح اليومي إلى 1500 مجم.

4. استمر في التحرك

كن نشيطًا كل أسبوع لمدة 90 إلى 150 دقيقة على الأقل. للحصول على إجمالي 30 دقيقة من التمارين كل يوم ، يمكنك تقسيم التمرين إلى نصفين كل 10 دقائق.

5. حافظ على الوزن المثالي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان حتى 4.5 كجم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بضغط الدم والأمراض غير المعدية الأخرى.

6. الحد من الكحول

حاول الابتعاد عن الكحول لانه من أكثر الأشياء التي تضر الصحة والخصوبة والجمال وتسبب شيخوخة مبكرة

7. تلقي دعم الصحة العقلية

من الضروري تلبية احتياجات الشباب الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. هناك العديد من الاستراتيجيات لإدارة قضايا الصحة العقلية ، بما في ذلك تجنب الإيداع في المؤسسات والإفراط في العلاج الطبي ، وإعطاء الأولوية للطرق غير الدوائية.

