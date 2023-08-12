إيريس .. مفاجأة سارة للعالم بشأن متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور فؤاد عودة خبير الصحة العالمية، تفاصيل ومعلومات عن متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس".

وقال فؤاد عودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" متحور كورونا الجديد ظهر في أكثر من 50 دولة حتى الآن ".

وأضاف فؤاد عودة:" متحور إيرس لديه قدرة على الوصول للخلايا داخل جسم الإنسان بشكل أسرع من المتحورات الأخرى ".

وتابع فؤاد عودة :" أعراض متحور إيريس خفيفة وليست خطيرة "، مضيفا:" علاجات متحور إيريس تتمثل في لقاحات كورونا التي يتم استخدامها ".

وأكمل فؤاد عودة :" أي مصاب يعاني من نقص المناعة أو لديه مرض مزمن او كبير في السن يكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا ".