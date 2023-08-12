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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد.. الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

بالحبهان والفلفل.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالأرز البسمتي.. وصفة سهلة وسريعة
عرضت الشيف سارة سمير  من خلال برنامج “مطبخ البلد” المذاع علل فضائية “صدى البلد” طريقة عمل طاجن فراخ مع الأرز البسمتي الأبيض.

 

البحوث البيئية: مصر بها 30 محمية طبيعية تشغل 14% من مساحة مصر
قال الدكتورهشام إبراهيم القصاص عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية يجعل مصر تكتسب تجارب جديدة خاصة أن مصر والأردن تتشابه في مجال المحميات.

 

100 شهاب..تفاصيل ظاهرة زخة شهب البرشاويات| البحوث الفلكية توضح
تحدث أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حدوث ظاهرة زخة شهب البرشاويات، قائلا: إنها ليست ظاهرة جديدة وتحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام..حيث تمر الشمس بأماكن بها بقايا مذنبات، ولذلك يحدث ما يعرف بزخة شهب البرشاويات.

 

موجة حارة جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع بسبب ارتفاع الرطوبة
عرضت الفضائية المصرية بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم السبت يشهد طقسا حارا رطبا نهارا  على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 

الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأسبوع وتحذر سكان تلك المناطق
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

 

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل يباع بهذا المبلغ
أسعار الذهب.. قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

 

ثبات نسبي| أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 12- 8-2023.

 

محدش ينزل البحر|الأرصاد: ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 متر في هذه المناطق
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

أورتيجا: كل ملابسي من الوكالة.. وهذا سبب عدم الغناء مع أوكا| فيديو
أكد المطرب أورتيجا، أنه لا يفضل ارتداء إكسسوارات أو مشغولات ذهبية، موضحًا أنه أكتر فنان ارتدي ملابس من الوكالة.

 

بعد ظهوره في 51دولة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد.. قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن متحورات كورونا مازالت مستمرة وخاصة من سلالة أوميكرون، لافتًا إلى أن هذه المتحورات لديها قدرة كبيرة على سرعة الانتشار.
 

التوك شو مجال السياحة ظاهرة زخة شهب البرشاويات الأرصاد درجات الحرارة الدولار

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