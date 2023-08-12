بالحبهان والفلفل.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالأرز البسمتي.. وصفة سهلة وسريعة

عرضت الشيف سارة سمير من خلال برنامج “مطبخ البلد” المذاع علل فضائية “صدى البلد” طريقة عمل طاجن فراخ مع الأرز البسمتي الأبيض.



مكونات طاجن الفراخ:

فرخة متقطعة ٨ قطع

بصل شرائح

٢ فلفل شرائح رفيعة جدا

ملح+ فلفل أسود +بابريكا+بهارات فراخ+ حبهان مطحون



مكونات الارز البسمتي:

٢ كوب أرز بسمتي

مكعب مرق

ملح+فلفل اسود+ ٢ كوب ماء مغلي



طريقة العمل:

يتم وضع زيت في إناء وتسخينه جيدا، ثم يتم رفع قطع الفراخ على النار ووضع الملح والفلفل والبابريكا عليها، وبعد نقع الارز البسمتي في المياة بالمياة المغلية لمدة عشر دقائق ومعلقة الخل نضيفة على الزيت بالاناء بعد تصفية الارز من المياة، ويتم تشويحه في الزيت لدقائق ووضع ملح وفلفل اسود ومكعب مرقة ثم يتم وضع مياة مغلية عليه.



وبعد وقتا من تشويح الفراخ في الزيت يتم وضع شرائح البلص عليها والفلفل الأخضر.