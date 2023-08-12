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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحوث البيئية: مصر بها 30 محمية طبيعية تشغل 14% من مساحة مصر

المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية

قال الدكتورهشام إبراهيم القصاص عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية يجعل مصر تكتسب تجارب جديدة خاصة أن مصر والأردن تتشابه في مجال المحميات، فمصر تحتوي على أكثر من ٣٠ محمية تشغل ١٤% من مساحة مصر تتواجد في البحار والصحراء وموجودة في أماكن خلابة غير موجودة بالعالم، لذلك التكامل وتبادل الزيارات بين مصر والأردن وإقامة مؤتمرات خاصة بهذا الأمر يدعم التواصل بين الدولتين، مضيفا أن مصر تحتاج أيضا إلى نهضة وتطوير في إدارة هذه المحميات.

وأكد القصاص، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”،  أن المحميات الطبيعية تحمي حيوانات ونباتات معرضة للانقراض ، ويتم حمايتها عن طريق المحمية، وهذا ما يوجد بالأردن وهو المعرفة بالبيئات الطبيعية المنقرضة من ملايين السنين، ولذلك يتم حماية هذا التراث الطبيعي العالمي مثل محمية "وادي الختان" فهي من التراث الطبيعي العالمي.

 أعداد محميات طبيعية جاهزة للطرح للمستثمرين

وأوضح هشام إبراهيم، أن الجمهور المعني بالسياحة ينجذبون للمناظر الخلابة  وأكتشاف الطبيعة ويحبون الاستجمام والسفاري، لذلك يجب تنشيط سياحة المحميات لأنها من أهم عمليات تنشيط السياحة لدي مصر، وذلك عن طريق مشروع تم طرحه في قانون وزارة البيئة من خلال أعداد محميات طبيعية جاهزة للطرح للمستثمرين.

البحوث البيئية مجال السياحة البيئية السفاري تنشيط سياحة المحميات قانون وزارة البيئة

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