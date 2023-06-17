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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل البحوث البيئية: الرياح الخماسينية لها دور في إكثار الفاكهة الصيفية

فاكهة الصيف
فاكهة الصيف

قال الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية ليس على مستوي مصر فقط ولكنها على مستوي العالم أجمع، حيث تتعرض الدول لأمطار وسيول وجفاف كل هذه مؤشرات تدل على وجود التغيرات المناخية.


وأضاف سمعان خلال لقائه بالإعلامي هشام عاصي ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن الارتفاع في درجات الحرارة ليس على مصر فقط ولكن على جميع دول العالم، منوها إلى أن تغيرات المناخ له مظاهر عديدة، ففي القطب الشمالي والمناطق الجنوبية بدأت جبال الثلج في الإذابة.

وأكد، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بجامعة عين شمس، أن عدد شهور فصل الشتاء قل، والصيف هو أكثر شهور السنة، كما أن ظهور رياح الخماسين في شهر يونيو هو ما يسمي بالإزاحة لأن نهايتها كانت في شهر مايو.

ظهور الفاكهة الصيفية وإكثارها
ونوه عيد المسيح سمعان، أن وجود رياح الخماسين تؤثر على الجيوب الأنفية ومريض الحساسية ولكن لها دور في إكثار الفاكهة الصيفية، فلولا وجود حبوب اللقاح في رياح الخامسين وأنتقالها، لانقرضت الفاكهة في الصيف، ولكن على مريض الجيوب الانفية والحساسية الحرصبأرتداء ماسك للوقاية من الرمال والأتربة.

 

 

وكيل كلية الدراسات العليا جامعة عين شمس التغيرات المناخية سيول جفاف رياح الخماسين الجيوب الانفية إكثار الفاكهة

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