وكيل البحوث البيئية: الرياح الخماسينية لها دور في إكثار الفاكهة الصيفية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية ليس على مستوي مصر فقط ولكنها على مستوي العالم أجمع، حيث تتعرض الدول لأمطار وسيول وجفاف كل هذه مؤشرات تدل على وجود التغيرات المناخية.



وأضاف سمعان خلال لقائه بالإعلامي هشام عاصي ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن الارتفاع في درجات الحرارة ليس على مصر فقط ولكن على جميع دول العالم، منوها إلى أن تغيرات المناخ له مظاهر عديدة، ففي القطب الشمالي والمناطق الجنوبية بدأت جبال الثلج في الإذابة.

وأكد، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بجامعة عين شمس، أن عدد شهور فصل الشتاء قل، والصيف هو أكثر شهور السنة، كما أن ظهور رياح الخماسين في شهر يونيو هو ما يسمي بالإزاحة لأن نهايتها كانت في شهر مايو.