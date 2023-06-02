نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يوجد العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الانزعاج من الجيوب الأنفية. اهدف إلى شرب الكثير من السوائل واستخدم المرطب للحفاظ على رطوبة الهواء. يمكنك أيضًا تجربة غسول الأنف أو حساء الدجاج أو عسل ولكن من الأفضل الاتصال بالطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام.

انخفض سعر الطماطم بالاسواق الفترة الأخيرة مما جعل الكثير من ربات المنزل علي تخزين كميات من الطماطم وتفريزها ولذلك نقدم لكي اليوم طريقه تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور



أصبح التهاب المفاصل مشكلة شائعة بشكل متزايد والتي تجعل المريض يعاني من الكثير من الألم وعدم الراحة على أساس يومي. على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل حتى الآن ، يخبرنا أحد الخبراء أن بعض الفواكه يمكن أن تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل. دعونا نلقي نظرة على أفضل فواكه صيفية لالتهاب المفاصل وفقا لhealthshot

نتعرض الآن لمناخ سىء للغاية محمل بالعواصف الترابية الشديدة، وهذا المناخ صعب على الانسان السليم، ولكنه شديد الخطورة على المصاب بأمراض الصدر.

تصدرت الأميرة رجوة تريند السوشيال ميديا اليوم وذلك بعد ظهورها بإطلالة ملكية اليوم في عقد قرانها على الأمير حسين بن عبد الله .

وكانت تألقت رجوة بإطلالة أنيقة ولكن هناك بعض التفاصيل الغير واضحة في إطلالاتها فقد انتبه الكثير إلى فستانها ومكياجها الهادئ الأنيق ولكن لم تكن هذه التفاصيل الأنيقة، ولكن ظهرت الأميرة رجوة بتاج جديد صنع خصيصا لها وعلى أطرافه كتبت عبارة "رجوة من الله" بالخط العربي.