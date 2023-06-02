وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

أصبح التهاب المفاصل مشكلة شائعة بشكل متزايد والتي تجعل المريض يعاني من الكثير من الألم وعدم الراحة على أساس يومي. على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل حتى الآن ، يخبرنا أحد الخبراء أن بعض الفواكه يمكن أن تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل. دعونا نلقي نظرة على أفضل فواكه صيفية لالتهاب المفاصل وفقا لhealthshot

التفاح

التفاح ليس فقط لذيذًا ولكنه مليء بالفوائد الصحية أيضًا. يوضح كوماري أن التفاح مصدر غني لمادة الكيرسيتين ، وهي مادة الفلافونويد المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد الكيرسيتين في تقليل الالتهاب في الجسم ، مما قد يساعد بدوره في تقليل أعراض التهاب المفاصل . من خلال دمج التفاح في نظامك الغذائي ، قد تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.

العنب

يعتبر العنب قوة غذائية غنية بمضادات الأكسدة ومختلف المركبات المفيدة.

إنها مليئة بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأنثوسيانين ، والتي تمنحها لونها الأزرق النابض بالحياة. يوضح الخبير أن مضادات الأكسدة هذه تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل الإجهاد التأكسدي. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العنب البري على الأنثوسيانين الذي وجد أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات. قد يساهم تضمين التوت الأزرق في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب وقد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.