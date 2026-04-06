أيمن يونس: ناصر منسي أسطورة.. وبيفكرني بفان باستن

أشاد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، بناصر منسي بعد قيادته نادي الزمالك لفوز كبير على النادي المصري، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا بين مهاجمي مصر ويستحق التواجد في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية مع سيف زاهر: "ايه ناصر منسي ده، ايه الجول ده! فعلاً أسطورة. الهدف فكرني بأهداف ماركو فان باستن. منسي يستحق الأهداف دي لأنه فعلاً أسطورة، والزمالك ياخد 10/10".

تُوّج ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري، التي أُقيمت امس الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المصري بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة، وينفرد بصدارة جدول الترتيب.